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06:37 (мск), источник: © РИА Новости

В Тульской области сбили два украинских беспилотника

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в России, средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Тульской областью, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области», — говорится в сообщении.

ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Так, Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении летевшего к столице беспилотника в районе Люберец.

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