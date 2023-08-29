Российские военные уничтожили ангар с военной техникой ВСУ под Херсоном

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск “Днепр” на Херсонском направлении уничтожены: ангар с вооружением и военной техникой одного из подразделений ВСУ, ликвидированы восемь военнослужащих, 11 получили ранения, 13 единиц автомобильной техники выведены из строя, РСЗО “Град” с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом», — сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, на Каховском направлении удар нанесен по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ, убиты 16 военных, выведены из строя четыре автомобиля.
В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российские военные обстреляли позицию другого соединения противника. Потери противника составили девять человек и 120-миллиметровый миномет с боекомплектом.
Как сообщили накануне в Минобороны, до этого ВСУ потеряли за сутки на Херсонском направлении до 35 человек, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, а также две гаубицы Д-30.