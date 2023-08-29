В конце августа в небе взойдет «голубая» Луна Следующая такая появится только в 2037 году
Фоторепортажи
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
8Первое суперлуние 2023 года
13:16 (мск), источник: © РИА Новости

Над Черным морем уничтожили украинский беспилотник

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российский истребитель сбил украинский беспилотник над Черным морем, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации над акваторией Черного моря», — рассказали в ведомстве.

Российские военные практически ежедневно сообщают о попытках ВСУ атаковать объекты в Крыму и проводить разведку. Так, накануне силы ПВО сбили два дрона на севере и западе полуострова.

В ночь на минувшую пятницу киевский режим пытался напасть на Крым с использованием 42 беспилотников. Из них 33 удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, еще девять сбили.

Как заявил накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, западные партнеры поддерживают Киев в уничтожении «всего российского», в том числе согласованы удары по Крыму.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Выйти из игры. На Западе призвали 'устранить' Зеленского
В Польше забили тревогу из-за очередной 'русской диверсии'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта