13:16 (мск), источник: © РИА Новости
Над Черным морем уничтожили украинский беспилотник
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российский истребитель сбил украинский беспилотник над Черным морем, сообщили в Минобороны.
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«Около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации над акваторией Черного моря», — рассказали в ведомстве.
Российские военные практически ежедневно сообщают о попытках ВСУ атаковать объекты в Крыму и проводить разведку. Так, накануне силы ПВО сбили два дрона на севере и западе полуострова.
В ночь на минувшую пятницу киевский режим пытался напасть на Крым с использованием 42 беспилотников. Из них 33 удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, еще девять сбили.
Как заявил накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, западные партнеры поддерживают Киев в уничтожении «всего российского», в том числе согласованы удары по Крыму.