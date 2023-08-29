14:29 (мск), источник: © РИА Новости
Минобороны впервые сообщило о перехвате украинской ракеты «Нептун»
МОСКВА, 29 августа — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщили в Минобороны.
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«Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета “Нептун” и две противорадиолокационные ракеты HARM», — говорится в сводке.
Кроме того, за сутки удалось уничтожить 27 беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.