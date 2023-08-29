В конце августа в небе взойдет «голубая» Луна Следующая такая появится только в 2037 году
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
14:29 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны впервые сообщило о перехвате украинской ракеты «Нептун»

МОСКВА, 29 августа — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета “Нептун” и две противорадиолокационные ракеты HARM», — говорится в сводке.

Кроме того, за сутки удалось уничтожить 27 беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Выйти из игры. На Западе призвали 'устранить' Зеленского
В Польше забили тревогу из-за очередной 'русской диверсии'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта