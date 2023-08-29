В Челябинской области потерпел крушение Ми-8

«В ходе планового полета у поселка Прудный в Сосновском районе потерпел крушение в лесу вертолет Ми-8», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, на борту было три члена экипажа, они погибли.
В правительстве региона подтвердили ЧП. Как отметил губернатор Андрей Текслер, вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ.
«Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы», — говорится в публикации в его Telegram-канале.
Предварительно, авиакатастрофа вызвана технической неисправностью вертолета.