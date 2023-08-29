В конце августа в небе взойдет «голубая» Луна Следующая такая появится только в 2037 году
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Спецоперация на Украине
14:27 (мск), источник: © РИА Новости

В Челябинской области потерпел крушение Ми-8

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Сосновском районе Челябинской области разбился вертолет Ми-8, три члена экипажа погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В ходе планового полета у поселка Прудный в Сосновском районе потерпел крушение в лесу вертолет Ми-8», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, на борту было три члена экипажа, они погибли.

В правительстве региона подтвердили ЧП. Как отметил губернатор Андрей Текслер, вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ.

«Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы», — говорится в публикации в его Telegram-канале.

Предварительно, авиакатастрофа вызвана технической неисправностью вертолета.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Выйти из игры. На Западе призвали 'устранить' Зеленского
В Польше забили тревогу из-за очередной 'русской диверсии'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта