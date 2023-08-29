14:59 (мск), источник: © РИА Новости
В правительстве Челябинской области подтвердили падение вертолета Ми-8
ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг — РИА Новости. В правительстве Челябинской области подтвердили РИА Новости падение вертолета Ми-8.
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Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, 29 августа вертолет Ми-8 потерпел крушение в Сосновском районе Челябинской области, предварительно, погибли три члена экипажа.
ЧП произошло в ходе планового полета у поселка Прудный, крушение произошло в лесу.
Предварительная причина катастрофы — отказ техники, отметили в экстренных службах.
«Да, подтверждаем», — сказали в пресс-службе правительства региона, отвечая на вопрос о крушении вертолета.