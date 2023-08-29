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16:12 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило о втором за день сбитом дроне над Черным морем

Российские военнослужащие перехватили второй за день беспилотник над Черным морем, он потерпел крушение. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение в акватории Черного моря», — сказано в сообщении.

Ранее 29 августа Минобороны сообщило, что ориентировочно в 12:00 мск самолет морской авиации РФ сбил украинский беспилотник над Черным морем.

28 августа Минобороны РФ сообщило о перехвате в районе 11:30 украинской крылатой ракеты у побережья Крыма. Примерно за час до этого силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа.

В тот же день ведомство сообщило, что два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО поднялись в небо из-за полета двух беспилотников ВВС США, которые, по данным Минобороны, вели воздушную разведку над юго-западной частью акватории Черного моря, в районе Крымского полуострова. После подъема истребителей аппараты изменили направление полета и покинули районы разведки, добавили в ведомстве.

В Крыму сейчас бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Силовые ведомства республики усилили контроль за передвижением транспорта через границы Крыма и организовали проведение досмотра машин с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.

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