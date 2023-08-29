29 августа, источник: Известия
Пропавшую фигуристку Горбачеву доставили в московский СК
Пропавшую ранее 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву доставили в подразделение столичного СК. Об этом 29 августа сообщили в ГСУ СК России по Москве.
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«При участии законного представителя и психолога следователи приступили к проведению с ней следственных действий», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее в этот день пресс-служба московской прокуратуры сообщила, что Алина Горбачева найдена правоохранителями в Москве, в одном из столичных кинотеатров. По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении нее совершено не было.
О пропаже Горбачевой сообщила ее мать Екатерина. По ее словам, Алина пропала накануне, 28 августа. В поисках были задействованы полицейские-кинологи.
Также 29 августа источник «Известий» сообщил, что последний раз Алину видели, когда она вышла после тренировки из Ледового дворца. Отмечается, что она поссорилась с тренером. Собеседник добавил, что с собой у спортсменки было 20 тыс. рублей, паспорт, телефон, планшет и рюкзак.
Позже вещи фигуристки обнаружили на Покровской набережной. Самой фигуристки рядом не было. Позднее прокуратура Москвы опубликовала видеозапись, на которой фигуристка зашла днем во вторник, около 13:00, в одно из московских кафе.
Кроме того, по факту исчезновения 16-летней спортсменки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Алина Горбачева — 16-летняя российская фигуристка. Является чемпионкой России среди юниоров 2023 года.