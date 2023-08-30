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02:23 (мск), источник: © РИА Новости

Самолет ЧФ уничтожил в Черном море четыре катера с десантом ВСУ

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Самолет Черноморского флота уничтожил в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ общей численностью до 50 человек, сообщило Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Тридцатого августа около 00.00 мск самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек», — говорится в сообщении.

Российские самолеты 22 августа уничтожили два украинских катера в Черном море. Ночью экипаж самолета Су-30СМ уничтожил разведывательный катер в районе российских газодобывающих установок.

Второй катер — быстроходное судно производства США Willard Sea — был уничтожен около 11.00 мск восточнее острова Змеиный. Позднее Минобороны опубликовало видео этого инцидента, на котором видно, как катер, который пытался активно маневрировать, расстреливает из бортовой пушки российский истребитель.

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