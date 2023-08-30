04:00 (мск), источник: Известия
На Украине сообщили о взрывах под Киевом и в Одессе
Недалеко от окраин Киева прогремели взрывы, сообщила 30 августа городская администрация в Telegram-канале.
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Говорится о работе системы противовоздушной обороны. Другие подробности не приводятся.
Кроме того, по сообщению Telegram-канала «Украина. Ру», взрывы слышны в Одессе. Подробности не приводятся. В настоящее время на большей части территории Украины, в том числе в столице, объявлена воздушная тревога.
Официальных комментариев от Минобороны РФ не поступало.
Ранее, 28 августа, украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Кривой Рог на территории Днепропетровской области. В регионе действовала воздушная тревога.
Накануне сообщалось о взрывах в Черкасской области Украины. Воздушная тревога также была объявлена всей территории страны.
В тот же день взрывы были слышны в Синельниковском районе Днепропетровской области на юго-востоке Украины, где расположен аэродром Майское.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.