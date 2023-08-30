Эксперт объяснил, как шторм «Идалия» может превратиться в ураган Все из-за тепла, которое скапливается в толще воды
Фоторепортажи
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
04:00 (мск), источник: Известия

На Украине сообщили о взрывах под Киевом и в Одессе

Недалеко от окраин Киева прогремели взрывы, сообщила 30 августа городская администрация в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Говорится о работе системы противовоздушной обороны. Другие подробности не приводятся.

Кроме того, по сообщению Telegram-канала «Украина. Ру», взрывы слышны в Одессе. Подробности не приводятся. В настоящее время на большей части территории Украины, в том числе в столице, объявлена воздушная тревога.

Официальных комментариев от Минобороны РФ не поступало.

Ранее, 28 августа, украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Кривой Рог на территории Днепропетровской области. В регионе действовала воздушная тревога.

Накануне сообщалось о взрывах в Черкасской области Украины. Воздушная тревога также была объявлена всей территории страны.

В тот же день взрывы были слышны в Синельниковском районе Днепропетровской области на юго-востоке Украины, где расположен аэродром Майское.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Конец сметы: до экономики не дошло 1,6 трлн бюджетных средств за полгода
Получить удобрение: Минтранс поддержал перевозку мягких контейнеров через Керчь
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта