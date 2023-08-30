Сильные дожди вызвали наводнения на западе Австрии О погибших и пострадавших пока не сообщается
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
16Жара в мире
Главное
Спецоперация на Украине
05:45 (мск), источник: ТАСС

Что известно о массовой атаке беспилотников в регионах России

Беспилотные летательные аппараты в ночь на 30 августа совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где получили повреждения несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. В остальных случаях украинские БПЛА были сбиты силами ПВО.

Источник: РИА "Новости"

В бухте Севастополя также была совершена атака морскими беспилотниками. Силы противоподводно-диверсионной обороны завершили работу по ее отражению.

ТАСС собрал главное о произошедшем.

Атака на аэродром в Пскове

Аэродром в Пскове был атакован БПЛА, ее отражением занимались силы Минобороны РФ.

Жертв в результате атаки не было.

Воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для пролетов самолетов, аэропорт Пскова 30 августа работать не будет.

По информации ГУ МЧС по Псковской области, загорелись воздушные суда военно-транспортной авиации Ил-76.

Для ликвидации возгорания задействовали 21 единицу техники и 65 человек.

БПЛА в центральной России

По информации Минобороны, силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Брянской областью и один — над Орловской.

По информации губернатора Андрея Клычкова, всего над Орловской областью сбили два беспилотника.

Минобороны РФ заявило, что два украинских беспилотника сбили в Рязанской области.

Минобороны сообщило о сбитом БПЛА в Калужской области.

Один беспилотник, направлявшийся к Москве, был подавлен над территорией Рузского района Московской области.

Во всех случаях власти регионов ЦФО сообщали об отсутствии пострадавших.

Аэропорты Москвы были закрыты на прием и вылет самолетов, аэропорт Шереметьево уже возобновил функционирование, Внуково и Домодедово по-прежнему не работают.

Атака морских беспилотников в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в силы Черноморского флота отражают атаку беспилотных аппаратов около центральной бухты Севастополя.

Спустя час он сообщил, что силы противоподводно-диверсионного обеспечения закончили работу в акватории, пока точной информации о количестве и типе уничтоженных целее нет.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Время показало, какой он "хороший". Он просто сумасшедший, причем очень опасный"
Посол России в Турции: история получилась громкой и очень некрасивой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта