06:52 (мск), источник: ТАСС
Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 га
В ликвидации огня задействовали более 400 человек и 70 единиц техники.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Площадь пожара в Геленджике выросла в два раза, до 30 га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
«По последним данным, площадь пожара составляет 30 га», — сказали в пресс-службе.
В МЧС добавили, что в ликвидации задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета с водосливными устройствами.
«Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности», — добавили в ведомстве.
Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 5 га.