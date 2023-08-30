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06:52 (мск), источник: ТАСС

Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 га

В ликвидации огня задействовали более 400 человек и 70 единиц техники.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Площадь пожара в Геленджике выросла в два раза, до 30 га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По последним данным, площадь пожара составляет 30 га», — сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в ликвидации задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета с водосливными устройствами.

«Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности», — добавили в ведомстве.

Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 5 га.

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