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09:09 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

ДОНЕЦК, 30 авг — РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли районы Донецка кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, выпустив четыре боеприпаса, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Спецоперация на Украине

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:50 (совпадает с мск) — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 06:50 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)» — говорится в сообщении.

Кроме того, в 7.40 и 7.55 Петровский район Донецка вновь подвергся обстрелу, было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров.

По данным ведомства в 6.15 и 7.30 обстреляли Светлодарск и Никитовский район Горловки, по ним выпущено три снаряда «натовского» калибра и четыре снаряда калибра 152 миллиметра, в 01.05 обстреляли поселок Еленовка четырьмя снарядами калибра 155 миллиметров.

Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский — в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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