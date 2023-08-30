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09:51 (мск), источник: © РИА Новости

Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 118 гектаров

СОЧИ, 30 авг — РИА Новости. Площадь возгорания лесной подстилки в Геленджике увеличилась до 118 гектаров, сообщил мэр города Алексей Богодистов в Telegram-канале.

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«Последние данные о ситуации на пожаре. По данным Главного управления МЧС по Краснодарскому краю площадь возгорания составила 118 га», — говорится в записи.

В ликвидации задействовано более 80 единиц техники и 441 спасателей, включая добровольцев. На место тушения также вылетел самолет-амфибия Бе-200.

Во вторник в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. Возгорание распространилось, по данным властей, и на территории Бобруковой Щели. Площадь пожара возросла до 30 гектаров.

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