Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 118 гектаров

«Последние данные о ситуации на пожаре. По данным Главного управления МЧС по Краснодарскому краю площадь возгорания составила 118 га», — говорится в записи.
В ликвидации задействовано более 80 единиц техники и 441 спасателей, включая добровольцев. На место тушения также вылетел самолет-амфибия Бе-200.
Во вторник в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. Возгорание распространилось, по данным властей, и на территории Бобруковой Щели. Площадь пожара возросла до 30 гектаров.