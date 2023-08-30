В Геленджике на очаги пожара сбросили более 120 тонн воды

Во вторник в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и люди тушат пожар вручную. Затем площадь пожара увеличилась до пяти гектаров. Позже по данным мэра Геленджика Алексея Богодистова площадь возгорания составила 118 гектаров. На место происшествия отправили самолет-амфибия Бе-200.
«Сегодня вертолетами уже сброшено более 120 тонн воды на очаги пожара. Тушение продолжается в сложных условиях при сильном ветре с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченном рельефом местности», — сообщили в краевом МЧС.
В ликвидации задействованы более 80 единиц техники и 450 спасателей.