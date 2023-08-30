12:14 (мск), источник: Ведомости
Минобороны сообщило об уничтожении катера в районе острова Змеиный
Российский самолет Су-30 уничтожил быстроходный военный катер восточнее черноморского острова Змеиный. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
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«30 августа 2023 г., восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря, экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем», — сказано в сообщении.
В предыдущий раз об уничтожении быстроходного военного катера в районе острова Змеиный Минобороны сообщало 22 августа. Тогда уточнялось, что на борту находилась десантная группа ВСУ.
Змеиный расположен в Черном море недалеко от Одессы на каменистом острове площадью 20,5 га. Он перешел под контроль российских военных в ходе спецоперации, начавшейся 24 февраля 2022 г. В конце июня 2022 г. Минобороны заявило, что ВС России в качестве шага доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове и вывели с него гарнизон. Позже депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк уточнил, что Змеиный остается под контролем флота и ВКС РФ.
После этого ВСУ несколько раз пытались занять остров Змеиный. В частности, в июле 2022 г. украинские военные предприняли попытку установить флаг страны на острове Змеиный, однако самолет ВКС РФ нанес высокоточный удар по ним. В результате часть украинских военнослужащих погибли.