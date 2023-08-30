Как Владимир Ленин пережил сразу три выстрела в упор Вошедшее в историю покушение Фанни Каплан осталось в ней благодаря флеру загадок, несоответствий и противоречий.
Фоторепортажи
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
16Жара в мире
Главное
Спецоперация на Украине
14:28 (мск), источник: © РИА Новости

В Нью-Йорке из-за прорыва труб затопило крупнейшую станцию метро

Метро под площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке залило почти 7 миллионами литров воды.

Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Метро под площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке оказалось затоплено почти семью миллионами литров воды из-за прорыва труб, сообщила американская газета New York Times со ссылкой на представителей транспортных служб Нью-Йорка.

«По словам чиновников, 120-летний водопровод под Таймс-сквер прорвало во вторник утром, в результате чего систему метрополитена затопило примерно 1,8 миллиона галлонов воды (6,8 миллиона литров), нарушив утренние поездки на работу», — сообщило издание.

По словам комиссара отдела охраны окружающей среды (DEP) Нью-Йорка Рохита Аггарвалы, ситуация серьезнее всего затронула метро, потому что водопровод проходит прямо над ним.

Как отмечает издание, из-за ремонтных работ были перекрыты некоторые улицы Манхеттена, над установлением причин происшествия на месте работали команды специалистов.

Позднее администрация метро Нью-Йорка сообщила в своем аккаунте в Х (бывшая Twitter), что движение на пострадавших участках было восстановлено, но осуществляется с большими задержками.

По информации New York Times, утреннее происшествие негативно повлияло на путь до работы 300 тысяч человек.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украинские танки Leopard нанесли удар по Германии
Орбан оценил шансы Украины победить Россию
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта