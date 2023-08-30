14:28 (мск), источник: © РИА Новости
В Нью-Йорке из-за прорыва труб затопило крупнейшую станцию метро
Метро под площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке залило почти 7 миллионами литров воды.
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Метро под площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке оказалось затоплено почти семью миллионами литров воды из-за прорыва труб, сообщила американская газета New York Times со ссылкой на представителей транспортных служб Нью-Йорка.
«По словам чиновников, 120-летний водопровод под Таймс-сквер прорвало во вторник утром, в результате чего систему метрополитена затопило примерно 1,8 миллиона галлонов воды (6,8 миллиона литров), нарушив утренние поездки на работу», — сообщило издание.
По словам комиссара отдела охраны окружающей среды (DEP) Нью-Йорка Рохита Аггарвалы, ситуация серьезнее всего затронула метро, потому что водопровод проходит прямо над ним.
Как отмечает издание, из-за ремонтных работ были перекрыты некоторые улицы Манхеттена, над установлением причин происшествия на месте работали команды специалистов.
Позднее администрация метро Нью-Йорка сообщила в своем аккаунте в Х (бывшая Twitter), что движение на пострадавших участках было восстановлено, но осуществляется с большими задержками.
По информации New York Times, утреннее происшествие негативно повлияло на путь до работы 300 тысяч человек.