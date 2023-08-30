14:59 (мск), источник: © РИА Новости
Рядом с Воронежем сбили беспилотник
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. РЭБ подавила беспилотник самолетного типа в 22 километрах от Воронежа, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.
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«Сегодня днём в 22 километрах от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет, на месте происшествия работают специальные службы», — написал он.