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16:25 (мск), источник: © РИА Новости

Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ у острова Змеиный

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский фронтовой бомбардировщик уничтожил украинский катер у острова Змеиный в Черном море, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Тридцатого августа 2023 года восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипажем самолета Су-24 морской авиации был уничтожен еще один катер ВСУ с экипажем», — сказали в ведомстве.

Это уже второй случай за сегодня. Об уничтожении в том же районе Черного моря первого украинского военного катера с экипажем Минобороны сообщало около 12:00 мск. Его ликвидировали с помощью самолета Су-30.

Кроме того, накануне сообщалось, что самолет морской авиации Черноморского флота ликвидировал четыре аналогичных судна с десантом ВСУ на борту. По данным ведомства, в группу входило до 59 человек.

Помимо этого, на минувшей неделе российские самолеты уничтожили еще два катера. Один из них вел разведку в районе газодобывающих установок, другой — быстроходное судно Willard Sea — засекли к востоку от острова Змеиный.

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