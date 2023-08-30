16:25 (мск), источник: © РИА Новости
Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ у острова Змеиный
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский фронтовой бомбардировщик уничтожил украинский катер у острова Змеиный в Черном море, сообщили в Минобороны.
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«Тридцатого августа 2023 года восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипажем самолета Су-24 морской авиации был уничтожен еще один катер ВСУ с экипажем», — сказали в ведомстве.
Это уже второй случай за сегодня. Об уничтожении в том же районе Черного моря первого украинского военного катера с экипажем Минобороны сообщало около 12:00 мск. Его ликвидировали с помощью самолета Су-30.
Кроме того, накануне сообщалось, что самолет морской авиации Черноморского флота ликвидировал четыре аналогичных судна с десантом ВСУ на борту. По данным ведомства, в группу входило до 59 человек.
Помимо этого, на минувшей неделе российские самолеты уничтожили еще два катера. Один из них вел разведку в районе газодобывающих установок, другой — быстроходное судно Willard Sea — засекли к востоку от острова Змеиный.