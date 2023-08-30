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22:16 (мск), источник: ТАСС

В восточной части Крыма система ПВО сбила ракету

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Крылатая ракета сбита системой ПВО в восточной части Крыма, сообщил своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал он.

Советник главы региона Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил, что от обломков ракеты загорелась трава в поле, на месте работают сотрудники МЧС.

«Осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи», — написал он, уточнив, что авария будет ликвидирована в течение часа. Власти просят жителей и гостей региона не публиковать кадры работы ПВО, позиции и районы с геопривязкой, добавил Крючков.

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