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Спецоперация на Украине
05:35 (мск), источник: Известия

Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Артемовском

Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) к западу от Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом 31 августа сообщило Минобороны РФ.

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Отмечается, что расчетом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских десантников были вскрыты места скопления групп украинских боевиков в ближайших к городу лесопосадках.

Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией, после чего артиллеристы-десантники сразу нанесли огневой удар.

Прицельным огнем гаубиц была уничтожена большая группа пехоты ВСУ, которая пыталась найти укрытие в лесопосадке. Противник отступил, бросив в лесополосе своих раненых и убитых солдат.

Ранее, 29 августа, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВСУ снизили интенсивность боев на флангах в районе Артемовска для перегруппировки. По его словам, российские войска делают всё необходимое, чтобы не допустить прорыва, а также используют любые возможности для получения преимущества — в частности, активно осваивают высоты на северо-западе Клещеевки.

За день до этого Минобороны РФ показало кадры работы ВС РФ на артемовском направлении у села Клещеевка. ВСУ пытались захватить населенный пункт, но столкнулись с огнеметными отделениями десантников из Уссурийска.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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