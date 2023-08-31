Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Артемовском

Отмечается, что расчетом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских десантников были вскрыты места скопления групп украинских боевиков в ближайших к городу лесопосадках.
Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией, после чего артиллеристы-десантники сразу нанесли огневой удар.
Прицельным огнем гаубиц была уничтожена большая группа пехоты ВСУ, которая пыталась найти укрытие в лесопосадке. Противник отступил, бросив в лесополосе своих раненых и убитых солдат.
Ранее, 29 августа, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВСУ снизили интенсивность боев на флангах в районе Артемовска для перегруппировки. По его словам, российские войска делают всё необходимое, чтобы не допустить прорыва, а также используют любые возможности для получения преимущества — в частности, активно осваивают высоты на северо-западе Клещеевки.
За день до этого Минобороны РФ показало кадры работы ВС РФ на артемовском направлении у села Клещеевка. ВСУ пытались захватить населенный пункт, но столкнулись с огнеметными отделениями десантников из Уссурийска.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.