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05:44 (мск), источник: Известия

ВС РФ за сутки отразили шесть контратак ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин 31 августа сообщил, что передовые подразделения за прошедшие сутки отразили шесть контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На купянском направлении передовые подразделения группировки войск “Запад” отразили шесть контратак противника силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии, а также состава 43-й механизированной, 68-й отдельной егерской и 25-й воздушно-десантной бригад. Штурмовой и армейской авиацией группировки “Запад” нанесено 15 ударов по личному составу и военной технике противника», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Якимкин, артиллерия и тяжелые огнеметные системы ликвидировали три минометных расчета противника в районе населенных пунктов Новоегоровка, Кулаговка, Табаевка и Стельмаховка.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) «Синица» и «Лелека-100» в районе Софиевки и Жигловки. По словам Якимкина, общие потери ВСУ составили до двух взводов личного состава.

Накануне Якимкин сообщил, что штурмовая и армейская авиация нанесла 12 ударов по личному составу и технике ВСУ на купянском направлении. Противник потерял до роты личного состава. Кроме того, российские военнослужащие ликвидировали два минометных расчета и пикап в районе населенных пунктов Двуречная и Табаевка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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