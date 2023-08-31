ВС РФ за сутки отразили шесть контратак ВСУ на купянском направлении

«На купянском направлении передовые подразделения группировки войск “Запад” отразили шесть контратак противника силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии, а также состава 43-й механизированной, 68-й отдельной егерской и 25-й воздушно-десантной бригад. Штурмовой и армейской авиацией группировки “Запад” нанесено 15 ударов по личному составу и военной технике противника», — приводит его слова ТАСС.
Как отметил Якимкин, артиллерия и тяжелые огнеметные системы ликвидировали три минометных расчета противника в районе населенных пунктов Новоегоровка, Кулаговка, Табаевка и Стельмаховка.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) «Синица» и «Лелека-100» в районе Софиевки и Жигловки. По словам Якимкина, общие потери ВСУ составили до двух взводов личного состава.
Накануне Якимкин сообщил, что штурмовая и армейская авиация нанесла 12 ударов по личному составу и технике ВСУ на купянском направлении. Противник потерял до роты личного состава. Кроме того, российские военнослужащие ликвидировали два минометных расчета и пикап в районе населенных пунктов Двуречная и Табаевка.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.