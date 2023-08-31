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11:17 (мск), источник: РБК

Богомаз сообщил о трех сбитых беспилотниках самолетного типа над Брянском

Над Брянском сбили три беспилотника самолетного типа, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Спецоперация на Украине

«В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написал он.

Глава Брянской области поблагодарил местных жителей за бдительность. По его словам, именно от них поступил сигнал об обнаружении подозрительных летающих объектов над городом.

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Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

За 30 августа над Брянской областью сбили девять дронов. Два беспилотника попытались атаковать телебашню, после уничтожения летательных аппаратов начался пожар, его быстро потушили. При уничтожении еще одного дрона было повреждено здание местного управления СК России — там выбило стекла.

Брянская область граничит с Черниговской и Сумской областями Украины. Регион с начала специальной военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. В области действует повышенный уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.

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