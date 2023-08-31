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13:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны заявило об уничтожении еще одного БПЛА над Брянской областью

Средствами противовоздушной обороны над Брянской областью был уничтожен украинский беспилотник, заявило Минобороны. Ранее сегодня, 31 августа, губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что над Брянском были сбиты три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Около 12:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее сегодня над территорией Брянской области были уничтожены три беспилотника. По словам главы региона, дроны были сбиты с помощью антидронового ружья и специального карабина. В результате атаки никто не пострадал.

30 августа об атаках беспилотников сообщали власти Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Рязанской, Тульской и Орловской областей. Во Пскове был атакован аэропорт. В результате повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Всего прогремели почти три десятка взрывов.

Справка
Крупнейшая атака беспилотников на российские регионы. Что известноУкраинские дроны ночью атаковали 7 российских регионов. В Пскове атаке подвергся аэропорт, в Брянской области целью была телебашня, в здании СК выбило стекла. О пострадавших не сообщалось. Днем дроны сбили в Воронежской области
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