Минобороны заявило об уничтожении еще одного БПЛА над Брянской областью

«Около 12:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Ранее сегодня над территорией Брянской области были уничтожены три беспилотника. По словам главы региона, дроны были сбиты с помощью антидронового ружья и специального карабина. В результате атаки никто не пострадал.
30 августа об атаках беспилотников сообщали власти Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Рязанской, Тульской и Орловской областей. Во Пскове был атакован аэропорт. В результате повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Всего прогремели почти три десятка взрывов.