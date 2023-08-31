Древний мост возрастом 2 тысячи лет найден в Великобритании Он был построен еще римлянами и имел важное значение
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
10Европа переживает аномальную жару
13:23 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные сорвали попытку ВСУ окружить Работино

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Российские военные сорвали очередную попытку ВСУ окружить село Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости руководитель местного общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Враг перебросил подкрепление на Ореховское направление и сосредоточил свои силы в районе поселка Вербовое, чтобы выровнять линию фронта и окружить Работино. Но планы противника сорваны», — рассказал собеседник агентства.

Российская армия нанесла удары по местам скопления украинских войск в лесопосадках. Основные атаки противника удалось отбить и отбросить его от Вербового.

За Работино продолжаются ожесточенные бои, заключил Рогов.

В последние недели ситуация вокруг этого села стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ уже более двух месяцев обстреливают из артиллерии и пытаются штурмовать Работино. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа «Осман» с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украинские танки Leopard нанесли удар по Германии
Орбан оценил шансы Украины победить Россию
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта