Российские военные сорвали попытку ВСУ окружить Работино

«Враг перебросил подкрепление на Ореховское направление и сосредоточил свои силы в районе поселка Вербовое, чтобы выровнять линию фронта и окружить Работино. Но планы противника сорваны», — рассказал собеседник агентства.
Российская армия нанесла удары по местам скопления украинских войск в лесопосадках. Основные атаки противника удалось отбить и отбросить его от Вербового.
За Работино продолжаются ожесточенные бои, заключил Рогов.
В последние недели ситуация вокруг этого села стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ уже более двух месяцев обстреливают из артиллерии и пытаются штурмовать Работино. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа «Осман» с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.