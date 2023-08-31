В ТЦ «Ривьера» во время пресс-конференции подрались спортсмены и зрители

«В торговом центре “Ривьера” произошла драка между зрителями и спортсменами во время пресс-конференции», — сказал собеседник агентства.
По его словам, информации о пострадавших пока нет. Правоохранительные органы проводят проверку.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что в полицию поступило сообщение о конфликте в торговом центре на Автозаводской улице. «На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, участники инцидента не обнаружены», — сказали в главке.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Они опрашивают очевидцев конфликта, изучают записи камер видеонаблюдения. «Принимаются меры к розыску и задержанию участников противоправных действий. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке», — добавили в пресс-службе.