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20:50 (мск), источник: ТАСС

В ТЦ «Ривьера» во время пресс-конференции подрались спортсмены и зрители

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Драка между спортсменами и зрителями произошла во время пресс-конференции в московском торговом центре «Ривьера». Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«В торговом центре “Ривьера” произошла драка между зрителями и спортсменами во время пресс-конференции», — сказал собеседник агентства.

По его словам, информации о пострадавших пока нет. Правоохранительные органы проводят проверку.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что в полицию поступило сообщение о конфликте в торговом центре на Автозаводской улице. «На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, участники инцидента не обнаружены», — сказали в главке.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Они опрашивают очевидцев конфликта, изучают записи камер видеонаблюдения. «Принимаются меры к розыску и задержанию участников противоправных действий. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке», — добавили в пресс-службе.

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