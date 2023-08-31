В США создадут мешки для космического мусора На это NASA потратит 850 тысяч долларов
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
21:19 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило об очередном сбитом беспилотнике над Брянской областью

Вечером 31 августа российские средства ПВО сбили очередной украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Сегодня утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о трех сбитых беспилотниках самолетного типа над Брянском. Дроны были обнаружены в небе благодаря поступившему сигналу от граждан, никто не пострадал. Очередной украинский дрон был сбит около полудня.

30 августа Богомаз сообщил о пяти атаках Украины на Брянскую область при помощи беспилотников. В частности, повреждения получило здание областного СК из-за уничтожения беспилотника. Киев также пытался атаковать телебашню, отметил Богомаз.

Власти Брянской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. В области также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Справка
Крупнейшая атака беспилотников на российские регионы. Что известноУкраинские дроны ночью атаковали 7 российских регионов. В Пскове атаке подвергся аэропорт, в Брянской области целью была телебашня, в здании СК выбило стекла. О пострадавших не сообщалось. Днем дроны сбили в Воронежской области
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Начальник ОМВД Басманного района арестован по делу о превышении полномочий
«36,6» купила раменскую аптечную сеть «Фармакон»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта