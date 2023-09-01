ВСУ потеряли более 80 боевиков при контратаке у Артемовска

«В районе 20-го числа (августа) на нас были украинские накаты, вот, подбитая техника (три танка рядом с позициями) и те, которые даже близко не подъехали, еще на подходах были уничтожены (три единицы тяжелой техники), также БТР и БМП. Здесь они пытались осуществить высадку пехоты, но все было отражено. Сейчас можем наблюдать горы трупов украинских военнослужащих», — сказал разведчик, комментируя видео с места боя.
По его словам, на поле боя лежат около 80 погибших украинцев. Командование ВСУ не забирает трупы своих военных, российским бойцам забрать их для передачи родным или захоронения украинцы также не дают.
Разведчик также сообщил, что бойцы 200-й бригады после неудачной контратаки украинских сил взяли в плен восемь солдат 30-й бригады ВСУ. Один из пленных украинцев рассказал РИА Новости, что 18 августа их отправили без объяснений на позицию. Там солдаты попали под российский обстрел.
«На позициях нас начали “пламенно” встречать (обстреливать), не знаю, каким чудом мы все добрались по трупам уже наших (украинских военных), мы офигели, очень много там трупов было, я видел 15, дальше уже было больше. Добравшись до позиции, сказали держать позиции», — рассказал пленный.
По словам украинского военнослужащего, он видел горы трупов и ему пришлось всю ночь и весь следующий день находится рядом с телами погибших, пока он не попал в плен.
«Сейчас, если пойти посмотреть, эта посадка 100 на 30 метров — она усеяна трупами, нашими трупами (украинских военных), там просто ад», — добавил он.
Артемовск — крупный город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.