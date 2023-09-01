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05:20 (мск), источник: Известия

Российские десантники уничтожили наступающие группы ВСУ

Бронегруппа костромских десантников уничтожила наступающие группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северу от Артемовска (украинское название — Бахмут) в районе населенных пунктов Берховка и Ягодное. Об этом 1 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
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Отмечается, что с получением задачи на уничтожение наступающих групп ВСУ на российские позиции экипажи боевых машин десанта, совершив марш на штатной технике в указанный район, сблизились с противником на минимальное расстояние и открыли по нему шквальный огонь из 30-миллиметровых автоматических пушек.

Действуя профессионально, решительно и слаженно, десантники выполнили поставленную боевую задачу, уничтожив большое количество личного состава ВСУ, продвигавшегося в сторону оборонительных позиций ВС РФ. После чего бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район.

«На данном этапе проходит наступление без техники. Так как, видимо, техники осталось мало. Противник несет значительные потери. Много двухсотых, трехсотых. Двухсотых противник уже даже не в состоянии забрать ввиду отсутствия техники», — рассказал начальник разведки гвардейского парашютно-десантного полка с позывным Витязь.

Накануне расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили группу ВСУ к западу от Артемовска, которая пыталась найти укрытие в лесопосадке. Противник отступил, бросив в лесополосе своих раненых и убитых солдат.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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