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07:22 (мск), источник: Известия

Число задержанных или отмененных рейсов в аэропортах Москвы достигло 71

Более 70 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом стало известно 1 сентября.

Источник: Reuters

Так, по данным «Яндекс Расписания», на 7:00 во Внуково задержано 18 рейсов, еще шесть отменено. В Домодедово 23 рейса задержано, 14 отменено.

Кроме того, в Шереметьево семь рейсов задержали и три отменили.

Пресс-службы аэропортов Внуково и Домодедово сообщили «Известиям», что временно закрыты.

Ранее в этот день сообщалось о задержке 23 рейсов, столько же полетов были отменены.

Накануне утром также 46 рейсов были задержаны в московских аэропортах. «Известия» узнали, что в столичных аэропортах был введен план «Ковер». Воздушное пространство над ними было временно закрыто.

Как указали в пресс-службе Внуково, по не зависящим от администрации причинам 31 августа была временно ограничена работа аэропорта. Соответствующее решение было принято в целях безопасности. С 05:21 часть рейсов была перенаправлена из Внуково в другие воздушные гавани.

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