08:20 (мск), источник: Ведомости
Собянин сообщил о сбитом беспилотнике рядом с Люберцами
В Москве рядом с Люберцами ПВО уничтожили украинский БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
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«Силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Экстренные службы работают на месте произошедшего, уточнил он. «Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!» — поблагодарил Собянин.