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08:20 (мск), источник: Ведомости

Собянин сообщил о сбитом беспилотнике рядом с Люберцами

В Москве рядом с Люберцами ПВО уничтожили украинский БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Экстренные службы работают на месте произошедшего, уточнил он. «Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!» — поблагодарил Собянин.

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