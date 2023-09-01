Во Внуково сняли временные ограничения на полеты

«В целях обеспечения безопасности с 5:37 часов часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла. В 6:57 разрешены вылеты воздушных судов. В 7:28 часов все ограничения на полеты сняты», — отмечается в сообщении.
В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее этим же днем, 1 сентября, в Москве были задержаны или отменены более 70 рейсов. Так, во Внуково были задержаны 18 рейсов, еще шесть отменены. Позже в пресс-службе аэропорта сообщили, что авиаузел временно закрывается.
Также был закрыт Домодедово, где было задержано 23 рейса, отменено 14. В Шереметьево тем временем задержали семь рейсов, отменили три.
Накануне утром также 46 рейсов были задержаны в московских аэропортах. «Известия» узнали, что в столичных аэропортах был введен план «Ковер». Воздушное пространство над ними было временно закрыто.