09:13 (мск), источник: Коммерсантъ
В Белгородском районе сбили беспилотник
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе был сбит биспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.
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«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал господин Гладков в Telegram.
По данным Минобороны, беспилотник сбили утром около 07.30 мск.
Сегодня утром один беспилотник упал в подмосковных Люберцах. Еще один — в Курчатове, где расположена Курская АЭС. В Псковской области в районе Крестов нашли неопознанный объект.
Анастасия Ларина