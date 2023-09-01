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08:52 (мск), источник: © РИА Новости

Из-за ограничений полетов в Москве на запасные аэропорты ушли 14 бортов

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский утром в пятницу для безопасности ограничивали полеты, на запасные аэропорты ушло 14 самолетов, сейчас авиагавани работают штатно, сообщила Росавиация.

Источник: © РИА Новости

Летевший к Москве БПЛА был уничтожен в пятницу рядом с Люберцами, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Аэропорты Внуково и Домодедово сообщали, что вводили временные ограничения на полеты.

«Сегодня утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно были ограничены полеты из аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 14 самолетов», — сообщили в Росавиации.

«Пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения. По состоянию на 08:30 мск 1 сентября 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме», — добавили в ведомстве.

Там отметили, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

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