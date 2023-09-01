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11:30 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска в День знаний вновь обстреляли Донецк

ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Украинские войска в День знаний вновь обстреливают Донецк, менее чем за час по городу выпущено уже 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По данным корреспондента РИА Новости, несмотря на сложную обстановку и обстрелы, около половины школ в Донецке решили провести торжественные линейки.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.40 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, по данным центра, украинские войска в 10.15 мск выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскоум району города, а в 10.25 четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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