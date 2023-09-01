Украинские войска в День знаний вновь обстреляли Донецк

По данным корреспондента РИА Новости, несмотря на сложную обстановку и обстрелы, около половины школ в Донецке решили провести торжественные линейки.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.40 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, по данным центра, украинские войска в 10.15 мск выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскоум району города, а в 10.25 четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.