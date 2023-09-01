Российские военные отбили атаку ВСУ у Работино

«С 07:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение», — написал он.
Всего ВСУ, по данным Балицкого, потеряли в результате атаки 156 человек.
Руководитель области отметил, что в очередной раз «киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат».
В последние недели ситуация вокруг Работино стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ уже более двух месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать. Там не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа «Осман» с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.