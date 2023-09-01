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12:09 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отбили атаку ВСУ у Работино

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинские войска утром предприняли попытку войти в Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«С 07:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение», — написал он.

Всего ВСУ, по данным Балицкого, потеряли в результате атаки 156 человек.

Руководитель области отметил, что в очередной раз «киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат».

В последние недели ситуация вокруг Работино стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ уже более двух месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать. Там не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа «Осман» с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.

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