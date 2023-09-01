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15:20 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке

ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли здание ТРЦ «Донецк Сити», сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В результате обстрела Киевского района произошло прямое попадание в здание ТРЦ “Донецк Сити”, — уточнил он.

По его словам, также повреждения получили хозяйственные помещения.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, в районе «Донецк Сити» и Шахтерской площади возник пожар. Согласно заявлениям местных жителей в соцсетях, также загорелись два автомобиля во дворе дома на улице Университетской.

Позднее представительство ДНР в СЦКК уточнило, что при обстреле пострадали десять человек, среди них — шестилетний ребенок.

Ране сегодня сообщалось, что украинские войска в День знаний выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.

Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

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