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15:38 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные за неделю сбили четыре самолета и вертолет ВСУ

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России и средства ПВО в течение недели сбили четыре боевых самолета и один вертолет воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
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«Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито четыре боевых самолета воздушных сил Украины и один вертолет противника», — говорится в сводке министерства.

Кроме того, по данным ведомства, средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю перехвачено 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США, а также противокорабельная ракета «Нептун» и переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200.

Также уничтожен 281 украинский беспилотник, в том числе один реактивный аппарат Ту-141 «Стриж», а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях России.

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