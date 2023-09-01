Российские военные за неделю сбили четыре самолета и вертолет ВСУ

«Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито четыре боевых самолета воздушных сил Украины и один вертолет противника», — говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю перехвачено 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США, а также противокорабельная ракета «Нептун» и переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200.
Также уничтожен 281 украинский беспилотник, в том числе один реактивный аппарат Ту-141 «Стриж», а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях России.