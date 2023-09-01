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16:35 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле Донецка погибла шестилетняя девочка

ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Шестилетняя девочка погибла в результате обстрела торгового центра в Донецке украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в СЦКК в телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«К сожалению, тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти», — говорится в публикации.

По данным представительства, ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по торгово-развлекательному центру «Донецк Сити», ранения получили не менее десяти человек.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о прямом попадании снаряда в здание ТРЦ в Киевском районе города.

Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года его регулярно обстреливают украинские силовики. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в ходе многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции ополченцами Донбасса.

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