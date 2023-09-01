При обстреле Донецка погибла шестилетняя девочка

«К сожалению, тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти», — говорится в публикации.
По данным представительства, ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по торгово-развлекательному центру «Донецк Сити», ранения получили не менее десяти человек.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о прямом попадании снаряда в здание ТРЦ в Киевском районе города.
Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года его регулярно обстреливают украинские силовики. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в ходе многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции ополченцами Донбасса.