При обстреле Горловки ранены двое взрослых и ребенок

«Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов ранены трое мирных граждан, один из них ребёнок», — говорится в сообщении мэра.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 17:45 выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.