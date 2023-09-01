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19:18 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле Горловки ранены двое взрослых и ребенок

ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Три мирных жителя ранены при обстреле Горловки украинскими войсками в День знаний, среди них один ребенок, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов ранены трое мирных граждан, один из них ребёнок», — говорится в сообщении мэра.

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 17:45 выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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