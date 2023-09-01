Минюст объявил иноагентами Дмитрия Муратова и Константина Сонина

Всего 1 сентября реестр иностранных агентов пополнился девятью гражданами России и одной организацией — антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva).
Среди физлиц в реестр также попали:
журналист телеканала «Дождь» (признан нежелательной организацией) Денис Катаев,
экс-депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник,
писатель Олег Радзинский,
экс-журналистка «Эха Москвы» Оксана Баршева (Ксения Ларина),
бывший генеральный представитель Ичкерии в России Майрбек Вачагаев,
экс-глава штаба Алексея Навального (штабы Навального признаны экстремистской организацией) в Воронеже Евгений Карпов.
Как следует из сообщения Минюста:
Ксения Ларина открыто выступала в поддержку Украины, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществляла деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов. Сотрудница иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной в России.
Руслан Белый участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Осуществлял деятельность, направленную на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации.
Майрбек Вачагаев участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов.
Евгений Карпов участвовал в массовых мероприятиях, проводимых при участии иностранных неправительственных организаций, в том числе в качестве организатора. Призывал к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности России. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Участвовал в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
Денис Катаев участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал за предоставление вооружения Украине. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Ссотрудник французского СМИ.
Дмитрий Муратов участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России.
Олег Радзинский распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Исполнительный директор организации, включенной в реестр иностранных агентов.
Максим Резник распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных Сил РФ. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах. Взаимодействовал с иностранными политическими структурами.
Константин Сонин участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, также принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.
Антивоенное этническое движение «Новая Тыва» призывало к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности России. Выступало против военной операции на Украине. Распространяло недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти России, призывало к участию в несогласованных митингах и пикетах. Участвовало в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
Из внесенных в реестр в России живет только Дмитрий Муратов. Как сообщила «Ъ» пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова, господин Муратов пока не комментирует включение в реестр иноагентов.