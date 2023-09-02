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00:53 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Крымский мост

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Вооруженные силы России поздно вечером в пятницу уничтожили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Первого сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря», — рассказали в ведомстве.

Как сообщил оперативный штаб, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Предыдущую атаку на Крымский мост киевский режим предпринял 12 августа, дважды попытавшись нанести удары переделанными ракетами комплекса С-200. Обе ракеты сбила российская ПВО, разрушений и пострадавших не было.

Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.

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