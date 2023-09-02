Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Крымский мост

«Первого сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря», — рассказали в ведомстве.
Как сообщил оперативный штаб, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Предыдущую атаку на Крымский мост киевский режим предпринял 12 августа, дважды попытавшись нанести удары переделанными ракетами комплекса С-200. Обе ракеты сбила российская ПВО, разрушений и пострадавших не было.
Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.