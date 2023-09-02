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06:41 (мск), источник: Известия

Экипажи танков Т-90М уничтожили технику ВСУ на северском направлении

Гвардейские экипажи танков Т-90М «Прорыв» продолжают выполнять боевые задачи на северском направлении спецоперации. Об этом Минобороны РФ сообщило 2 сентября, в День российской гвардии. Подразделения тульского десанта работают в условиях интенсивного огневого противостояния с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Кроме того, им приходится управлять боевыми машинами на сложном рельефе местности.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

Линия соприкосновения проходит между двумя высотами. На противоположной стороне располагаются позиции противника. Поэтому экипаж танка старается подобраться на максимально близкое расстояние.

В ходе очередного столкновения с ВСУ гвардейцы-танкисты, проявляя отвагу, прямой наводкой наносили точные удары. Не сумев справиться с таким напором и понеся значительные потери, неприятель отказался от дальнейшего продвижения в сторону оборонительных позиций РФ.

Ранее, 23 августа, МО рассказало, что экипажи Т-90М «Прорыв» отразили наступление ВСУ на северском направлении. Как заявил механик-водитель с позывным Федя, боевая машина отличается высокой проходимостью, а потому позволяет эффективно работать в любой ситуации.

7 августа президент России Владимир Путин во время встречи с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым поручил увеличить долю производства танков Т-90М «Прорыв».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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