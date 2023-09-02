Экипажи танков Т-90М уничтожили технику ВСУ на северском направлении

Линия соприкосновения проходит между двумя высотами. На противоположной стороне располагаются позиции противника. Поэтому экипаж танка старается подобраться на максимально близкое расстояние.
В ходе очередного столкновения с ВСУ гвардейцы-танкисты, проявляя отвагу, прямой наводкой наносили точные удары. Не сумев справиться с таким напором и понеся значительные потери, неприятель отказался от дальнейшего продвижения в сторону оборонительных позиций РФ.
Ранее, 23 августа, МО рассказало, что экипажи Т-90М «Прорыв» отразили наступление ВСУ на северском направлении. Как заявил механик-водитель с позывным Федя, боевая машина отличается высокой проходимостью, а потому позволяет эффективно работать в любой ситуации.
7 августа президент России Владимир Путин во время встречи с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым поручил увеличить долю производства танков Т-90М «Прорыв».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.