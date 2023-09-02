09:54 (мск), источник: © РИА Новости
Над Белгородской областью перехватили два украинских беспилотника
Минобороны сообщило о перехвате двух украинских БПЛА над Белгородской областью.
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Два БПЛА Украины перехвачены в субботу над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
«Утром 2 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области», — сказали в ведомстве.