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14:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские военные уничтожили 25 украинских беспилотников

За минувшие сутки российские военные уничтожили еще 25 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в субботу, 2 сентября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По его данным, беспилотники противника были сбиты российскими средствами ПВО. Как отметил Конашенков, это произошло в районе поселений Кодема, Клиновое в ДНР, Пшеничное, Очеретоватое и Тарасовка в Запорожской области. Кроме того, российские военные заметили и уничтожили украинские БПЛА вблизи Таволжанки в Харьковской области.

Помимо этого, российские средства ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS. Также известно, что разбита противорадиолокационная ракета HARM производства США.

В Минобороны также рассказали, что всего с начала специальной военной операции российские военные ликвидировали 466 самолетов, 247 вертолетов, 6318 БПЛА, 435 зенитных ракетных комплексов, 11 607 танков и боевых бронированных машин ВСУ. Помимо этого, разбито 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6182 единицы полевой артиллерии и минометов, а также 12 620 единиц специальной автотехники.

Ранее также Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью. В ведомстве рассказали, что очередная атака ВСУ была пресечена 2 сентября около 12:45 по Москве.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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