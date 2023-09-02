Российские военные уничтожили 25 украинских беспилотников

По его данным, беспилотники противника были сбиты российскими средствами ПВО. Как отметил Конашенков, это произошло в районе поселений Кодема, Клиновое в ДНР, Пшеничное, Очеретоватое и Тарасовка в Запорожской области. Кроме того, российские военные заметили и уничтожили украинские БПЛА вблизи Таволжанки в Харьковской области.
Помимо этого, российские средства ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS. Также известно, что разбита противорадиолокационная ракета HARM производства США.
В Минобороны также рассказали, что всего с начала специальной военной операции российские военные ликвидировали 466 самолетов, 247 вертолетов, 6318 БПЛА, 435 зенитных ракетных комплексов, 11 607 танков и боевых бронированных машин ВСУ. Помимо этого, разбито 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6182 единицы полевой артиллерии и минометов, а также 12 620 единиц специальной автотехники.
Ранее также Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью. В ведомстве рассказали, что очередная атака ВСУ была пресечена 2 сентября около 12:45 по Москве.
24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.