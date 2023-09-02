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14:47 (мск), источник: ТАСС

В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб один человек

Двое ранены.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 2 сентября. Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, снаряд попал в частный дом. В результате погиб мужчина, еще двое жителей получили тяжелые ранения, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще двое жителей пострадали: у мужчины осколочные ранения грудной клетки, у женщины — осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Бригадами скорой они доставлены в центральную районную больницу, вся необходимая помощь оказывается», — написал он.

По данным Гладкова, врачи оценивают состояние двух раненых как тяжелое. Глава Белгородской области добавил, что ракетными боеприпасами повреждено порядка 20 домовладений, оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории.

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