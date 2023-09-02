Дворец и опенспейс: семь необычных школ со всего мира Место, где детей учат вычитать, умножать, малышей не обижать и делать еще сотню различных дел, не обязательно должно быть банальным
Фоторепортажи
16Жара в мире
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Спецоперация на Украине
21:38 (мск), источник: © РИА Новости

Суд в Киеве арестовал Коломойского с возможностью залога

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Шевченковский суд Киева отправил украинского бизнесмена Игоря Коломойского под стражу, сообщило издание «Страна.ua».

Источник: РИА "Новости"

«Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому и взял его под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (13,8 миллиона долларов. — Прим. ред.)», — говорится в материале.

Уточняется, что по просьбе предпринимателя заседание проходило в закрытом режиме. Сам он отказался от комментариев на эту тему.

Ранее в субботу Служба безопасности Украины предъявила бизнесмену обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Коломойский — основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках. По версии журнала «Forbes Украина», в 2021 году его состояние составляло 1,8 миллиарда долларов, в 2022-м — 850 миллионов долларов.

Расследования против Коломойского

В конце 2016 года украинское правительство национализировало крупнейший в стране частный банк — Приватбанк. Коломойский был его основным акционером. Власти обвинили бывшее руководство финорганизации в выводе крупных сумм под предлогом выдачи кредитов аффилированным компаниям.

В середине сентября прошлого года сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины обыскали дом Коломойского по делу о завладении имуществом «Укрнафты», изъяли технику и документы. Местные СМИ тогда писали, что обвинений ему не предъявляли.

В ноябре года украинские власти национализировали несколько крупных предприятий, в том числе «Укрнафту» и «Укртатнафту», которые контролировал Коломойский. Как пояснял глава СНБО Украины Алексей Данилов, активы передали в управление Минобороны, их могут вернуть владельцам, когда отменят военное положение.

После национализации предприятий бизнесмен потерял больше половины своего состояния.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США заявили об уничтожении своего главного союзника
Правящая партия Грузии инициировала импичмент президента
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта