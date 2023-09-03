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07:06 (мск), источник: Известия

Российские Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ в зоне СВО

Минобороны России 3 сентября сообщило, что экипажи штурмовой авиации России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Отмечается, что штурмовики Су-25 ВКС России выполнили пуски ракет парами с малых высот.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

После применения авиационных средств поражения экипажи совершили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Как указали в военном ведомстве, после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее, 25 августа, экипажи штурмовой авиации России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ в зоне спецоперации. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате удалось уничтожить замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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