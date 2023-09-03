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06:47 (мск), источник: © РИА Новости

Российская артиллерия уничтожила склады боеприпасов ВСУ под Славянском

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российская артиллерия под Славянском уничтожила склады ВСУ с боеприпасами для систем С-200, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

ВСУ переделывают ракеты этого комплекса ПВО под поражение наземных целей, в частности Киев пытался нанести удар ракетами С-200 по Крымскому мосту.

«Артиллерией группировки поражены пять складов с боеприпасами противника к пусковым установкам дивизиона С-200 в районе Славянска, а также пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе Карловки», — сказал Минесашвили.

Кроме того, российские артиллеристы за сутки уничтожили четыре самоходных артустановки польского производства Krab в районах населенных пунктов Райское и Долгая Балка, также нанесены ракетные удары по скоплению живой силы, вооружений и военной техники 4-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

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