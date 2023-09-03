Украинский БПЛА уничтожен в небе над Белгородской областью

Попытка атаки совершена окло 12:30 мск.
«Украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.
Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, система ПВО сработала над Белгородским районом. БПЛА сбит на подлете к городу. В настоящее время экстренные службы уточняют последствия на земле.
Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Накануне над территорией Белгородской области были перехвачены и уничтожены четыре украинских БПЛА. Так, два беспилотника были перехвачены утром, один был уничтожен около 12:45 мск. Еще один аппарат сбили около 15:00 мск.
Украинские боевики начали осуществлять атаки на регионы России из-за проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение РФ было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.